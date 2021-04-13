Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor - Son Dakika

Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor

13.04.2021 16:26
Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Vaka sayısında Avrupa birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye her gün bir Soma faciası yaşıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Vaka sayısında Avrupa birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye her gün bir Soma faciası yaşıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin imzaladığı bildiriyle ilgili CHP'ye yönelik yapılan eleştirileri hatırlatarak, "Montrö'den rahatsız olan amiraller açıklama yaptı, onların dışında değiştirildi ve birilerinin aracılığıyla gece yarısı bu açıklama yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler iktidara yakın olanlardır. Buradan darbe iması çıkartmak istedi, sonra dönüp 'bunun arkasında CHP var' dedi. Ne oldu CHP ile ilgili tek kelime yok. Devlet senin elinde, istihbarat senin elinde, kalktın utanmadan sıkılmadan beni suçladın. Devlet yalan söyler mi Allah aşkına? Allah insanı kuru iftiradan saklasın" dedi.

'NORVEÇ BAŞBAKANINA CEZA KESTİLER'Kemal Kılıçdaroğlu, Norveç Başbakanı Erna Solberg'e koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle verilen cezayı örnek göstererek şöyle konuştu: "Norveç 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasaklamış; Başbakan doğum günü nedeniyle aile bireylerini çağırıyor ve kutlama yapıyorlar, sayı 10 değil 13 kişi. Bunu devlet televizyonu geniş kitlelere duyuruyor. Polis Norveç Başbakanına para cezası kesiyor. Devlet budur. Devleti bundan daha güzel anlatan ikinci bir örneği zor bulursunuz. Bir de Türkiye'ye bakalım lebaleb kongre yaptılar. İçişleri Bakanı mı 'gidin ceza kesin' diyecek; yürek ister. Erdoğan'a mı ceza kesecekler; yürek ister. Kibrin getirdiği sonuçtur bu."'TÜRKİYE HER GÜN SOMA FACİASI YAŞIYOR'Kılıçdaroğlu, Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyerek şunları dedi: "Vaka sayısında Avrupa birincisiyiz, dünya üçüncüsüyüz. Bilim Kurulunu da eleştirmiştim; Norveçli polis kadar cesaretiniz yok. Başbakana gitti cezasını yazdı. Başbakan özür diledi 'cezamı ödeyeceğim' dedi. İnsanlar ölüyor siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Rehin tutuluyorsunuz orada; bilim insanına yakışır mı? 'Önlem alınması gerekiyor' diyor. Sen söyleyeceksin, doktor olan sensin. Niye itiraz etmiyorsun, niye konuşmuyorsun? Yoğun bakım doktorları 'her gün 10 hastadan 6-7'sini kaybediyoruz' diyorlar. Sağlık Bakanı açıklama yapıyor; vakaların artmasının nedeni hepimiziz, 84 milyon. Allah aşkına bunlar uzayda mı yaşıyorlar? Hastalığı yaygınlaştıran kongreler değil mi? Şimdi vatandaşı suçlamaya başladılar. Muhtarları, apartman görevlilerine aşı yaptırın. Öğretmene niye aşı yok? Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye her gün bir Soma faciası yaşıyor."'PATATES-SOĞAN DAĞITIYORLAR'Kılıçdaroğlu, 2 Şubat'taki konuşmasında üreticinin depolarında bekleyen patates ve soğanın devlet tarafından alınması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, "Bakan çıktı 'devlet niye alsın?' dedi. Nihayet geçen gün açıklama yaptılar, patatesi alacaklar. Elindeki malı çok ucuza satan çiftçinin hali ne olacak? Ben belediye başkanlarıma talimat verdim, onlar imkanları ölçüsünde aldı. Şimdi kuru soğanı da almaya başladılar. Beyefendi 'aya sert iniş yapacağız' diyordu, aya sert iniş yapan vatandaşa patates soğan dağıtıyor şimdi" dedi.'ŞİMDİ LİSTE YOK'

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankasında 128 milyar dolara ne olduğu sorusunu yineleyerek "128 milyar doları kimlere hangi kurdan sattınız diye sordum satanların kimler olduğunu sordum her yerde sordum. Birisi 'para kaybolmadı el değiştirdi' diyor. Durmuş Yılmaz, 'elbette para el değiştirdi hırsız da çaldığında el değiştirmiş olur' dedi. Merkez Bankası sattığı dolarla ilgili tablo yapar ve yayımlardı. Buna benzer çok fazla tablo var hangi tarihte kim ne kadar fiyat vermiş listesi vardı. Şimdi bunun listesi yok. Sorumuz da buradan kaynaklanıyor. Listeyi neden gizliyorsunuz? 128 milyar dolardan bahsediyorum, ne oldu bu para?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor
Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor
Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Soma, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu:  Türkiye'de her gün bir Soma faciası yaşanıyor - Son Dakika


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