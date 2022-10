Kılıçdaroğlu: Türkiye'de İnsan Hakları ve Özgürlükleri Tam Anlamıyla Tesis Edeceğiz, İtibarlı Bir Adalet Sistemine Kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı… Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde bunun sözünü bir kez daha veriyorum" dedi.

ABD'de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Washington Post gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için gazeteye taziye ziyaretinde bulunduğu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı mesaj ise şöyle:

"BU KORKUNÇ CİNAYET İLE YALNIZCA FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL İNSANLIK DA BÜYÜK YARA ALDI"

"Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti, İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.

"TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ TAM ANLAMIYLA TESİS EDECEĞİZ"

Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde bunun sözünü bir kez daha veriyorum."

Kılıçdaroğlu'nun mesajının İngilizcesi de şöyle:

"I paid a visit to The Washington Post to express our condolences for the assasination of Jamal Khashoggi who was a valuable columnist for their newspaper. The Khashoggi assassination was committed at the Saudi Arabian Consulate in Istanbul. With this terrible assassination, not only freedom of thought, but also humanity suffered great wounds. Transferring the murder case of Khashoggi to Saudi Arabia is a great insult to Turkey's sovereignty. This outrageous murder was committed in our lands. Both Turkey and the US failed in respecting democracy against the petro-dollar order. We reject a system where petro-dollar princes commit murder. We will establish human rights and freedoms in Turkey to the full, and we will have a respectable justice system. In front of the memory of Jamal Khashoggi, I promise this once again."