Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var
22 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, " Türkiye
'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar. Bunu söylediğim zaman isyan ediyor, 'Bay Kemal yine konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:17
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