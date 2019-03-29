Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var

22 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar.

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de sorun var, işsizlik var, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, " Türkiye'de sorun var, işsizlik var, insanlar gelip Meclis duvarının dibinde kendilerini yakmaya başladılar. Bunu söylediğim zaman isyan ediyor, 'Bay Kemal yine konuşuyor.' diyor. Bay Kemal konuşacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:17 

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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