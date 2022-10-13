CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım

13.10.2022 23:01

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak PayPal yasağını kaldıracaklarını ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracaklarını belirtti. Çevrimiçi satış işlemlerinde sıkça kullanılan uluslararası ödeme sistemi olan Paypal'ın Türkiye'deki faaliyetleri lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle 2016'da sona ermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, BDDK tarafından lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetleri 2016'da durdurulan PayPal hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı paylaştı: PayPal yasağını kaldıracağım

"İKTİDARA GELİR GELMEZ PAYPAL YASAĞINI KALDIRACAĞIZ"

Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.

"ÜLKEMİZİN EN PARLAK ZİHİNLERİ İLE YAPACAĞIZ BUNU"

Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu."

Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı paylaştı: PayPal yasağını kaldıracağım

2016'DA TÜRKİYE FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Her türlü çevrimiçi uluslararası satış işleminde sıkça kullanılan uluslararası ödeme sistemleri şirketi PayPal, kullanıcıları yüksek para transferi bedeli ödemekten kurtardığı için sıkça tercih ediliyor. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetlerini 2016'da durdurmuştu.

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Kılıçdaroğlu: 'Yüksek Yetenek İnşası Diye Bir Kavram, Politikacının Belleğinde Yoksa, Türkiye'ye Verebileceği Hiçbir Şey Yok. Yapmak İstediğim Bu.... Kılıçdaroğlu: 'Yüksek Yetenek İnşası Diye Bir Kavram, Politikacının Belleğinde Yoksa, Türkiye'ye Verebileceği Hiçbir Şey Yok. Yapmak İstediğim Bu.... Babacan Krt Tv'de Konuştu: 'Dezenformasyon Yasası Geçtikten Sonra Yapmaları Gereken; Derhal Tüik'in Başındakilere Bu Yasanın Ceza Maddesini Uygulamak' Babacan Krt Tv'de Konuştu: 'Dezenformasyon Yasası Geçtikten Sonra Yapmaları Gereken; Derhal Tüik'in Başındakilere Bu Yasanın Ceza Maddesini Uygulamak'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım - Son Dakika
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