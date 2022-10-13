CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, BDDK tarafından lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetleri 2016'da durdurulan PayPal hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.

"İKTİDARA GELİR GELMEZ PAYPAL YASAĞINI KALDIRACAĞIZ"

Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.

"ÜLKEMİZİN EN PARLAK ZİHİNLERİ İLE YAPACAĞIZ BUNU"

Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye'deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu."

2016'DA TÜRKİYE FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Her türlü çevrimiçi uluslararası satış işleminde sıkça kullanılan uluslararası ödeme sistemleri şirketi PayPal, kullanıcıları yüksek para transferi bedeli ödemekten kurtardığı için sıkça tercih ediliyor. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) lisans başvurusunun reddi gerekçesiyle Türkiye'deki faaliyetlerini 2016'da durdurmuştu.