Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Türkiye İliklerine Kadar Sömürülüyor"

Kılıçdaroğlu: "Türkiye İliklerine Kadar Sömürülüyor"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:18 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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