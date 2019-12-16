Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor"

6 saat önce

Salondan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

Salondan görüntüler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Pasta kesi İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.

Kılıçdaroğlu: Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:07 Kaynak: AA
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