Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var"
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Salonun iç genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi Kılıdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM...
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:03 Kaynak: AA
Salonun iç genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun salona girmesi
Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması
Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi
Kılıdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
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