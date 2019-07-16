Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var"

1 saat önce

Salonun iç genel planı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi Kılıdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM...

Salonun iç genel planı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Kılıçdaroğlu'nun salondakilerle tokalaşması
Kılıçdaroğlu'na tablo hediye edilmesi
Kılıdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin, bütün kesimlerin katılacağı demokratik bir anayasaya ihtiyacı var
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:03 Kaynak: AA
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