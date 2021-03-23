Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur"

23.03.2021 15:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirinizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Birlikte, 83 milyon olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok sorunlarının olduğunu, herkesin Türkiye'nin bir buhran içinde olduğunu gördüğünü ve bildiğini savundu.

Devletin iyi yönetilmediğini artık Mısır'daki sağır sultanın da duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ciddi bir karamsarlık hakim. Ama buradan 83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirinizin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Beraber, birlikte 83 milyon olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur. Bunu birlikte yapacağız; dostlarımızla beraber yapacağız, işçiyle, sanayiciyle, köylüyle, emekliyle, emeklilikte yaşa takılanlarla yapacağız, bütün dostlarımızla, apartman görevlilerimizle yapacağız. Herkesle bir araya geleceğiz. Toplumun her kesimine ulaşmak, her kesimine moral vermek bizim görevimizdir, bunu yapacağız. Kararlıyız; ne yaparlarsa yapsınlar, inandığımız yoldan hiçbir güç, bizi geri döndüremeyecektir. Dolayısıyla bu mücadele bir hak mücadelesidir. Bunu böyle bilelim." ifadesini kullandı.

18 Mart'ta Tekirdağ ve Çanakkale ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de esnaf ve çiftçilerle buluştuğunu, şehit yakınları ve gazilerle akşam yemeğinde bir araya geldiğini ifade etti.

Çanakkale Şehitler Abidesi'ni de ziyaret ederek çelenk bıraktığını, şehit mezarlarına da birer karanfil koyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, aynı zamanda şair Namık Kemal'in mezarını da ziyaret ederek oraya da bir deste karanfil bıraktığını söyledi.

Hem geçmişten hem bugünden herkesin alacağı ciddi derslerin bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Her karış toprağında şehitlerimizin olduğu bir bölgede, 'Çanakkale geçilmez.' destanı yazıldı. Milletin iradesi Çanakkale geçilmez demekti. Bir kişinin iradesi o düşmanların Çanakkale'yi geçmesine yol açtı. Milletin iradesi geçilmez kıldı, padişahın iradesi geçebilirsiniz dendi. Neden tek adam rejimine karşıyız? Neden tek adamın her söylediği geçerli olsun diye bir düşünceye karşıyız? Milleti bir kişiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir kişiye emanet edemeyiz. 83 milyon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibidir. Böyle düşünüyoruz." dedi.

19 Mart'ta Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, çalıştaya Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gagauz Yeri, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan belediye başkanlarının katıldığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımızla saydığım bölgelerdeki belediye başkanları arasında dostluk ilişkilerimizi pekiştireceğiz ve büyüteceğiz." diye konuştu.

Kendisi Tekirdağ ve Çanakkale'de iken bir grup milletvekilinin Artvin, Kars ve Ardahan'da, bir diğer milletvekili grubunun da Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin her coğrafyasına gidiyoruz, vatandaşla konuşuyoruz, onlara umut veriyoruz. Onlara 'Umutsuzluğa kapılmayın, sorun çözülür, Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur, bütün sorunları aşacağız, önce Allah'a güveneceksiniz, sonra kendinize, sonra bize güveneceksiniz.' diyoruz. Türkiye'yi beraber aydınlığa çıkaracağız, diyoruz ." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çanakkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur' - Son Dakika


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