Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Son Dakika Dünya

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

6 saat önce

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor, System.String[]

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'nde yaptığı konuşmada, " Hükümet, 'Libya'da BM'nin tanıdığı meşru hükümetle görüşürüz' dedi. Sonra ne oldu? Putin yine davet etti ve Hafter ile masaya oturuldu. Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor." dedi.


Türkiye'nin Libya'da taraf tutmaması gerektiği yönündeki sözlerini yineleyen Kılıçdaroğlu, "Libya'da taraf tutmayın. BM'yi göreve çağırın. Kan akmasın orada. Niye çatışıyorsunuz, barıştırın, aktör olun." çağrısında bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Kemal Kılıçdaroğlu, Vladimir Putin, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları Almanya'dan Yunanistan açıklaması: Libya konferansına katılması hiç söz konusu olmadı Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:10:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]