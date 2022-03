Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin önü aydınlıktır - Son Dakika

MANİSA ziyareti kapsamında Akhisar ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin önü aydınlıktır. Herkesin bunu bilmesini isterim. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her vatandaşımız 'İyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye'yi yönetiyorlar. İyi ki Türkiye'ye barış geldi' diyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya geldi. Kahvehane, pastane ve dükkanları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti, daha sonra ilçede ev kadınlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olan programın ardından Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkez'i önünde toplu açılış töreni yapıldı. Törende CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yer aldı. Resmi açılışta Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Boyalılar Güneş Enerji Santrali, Hanpaşa Güneş Enerji Santrali, Hürriyet Mahallesi Kreşi, Efendi Mahallesi Kreşi, Akhisar Belediyesi Aşevi, Doğal Yaşam Alanı ve Barınak, Bisiklet Trafik Eğitim Parkı ve Aile ve Kadın Dayanışma Merkezi hizmete girdi. '5 YILDA TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu törende yaptğı konuşmada şunları söyledi: "Yerel seçimlerde 'Aman sakın CHP'ye oy vermeyin. CHP'ye oy verirseniz bütün sosyal yardımlar kesilir' diyorlardı. 'Oy verirseniz elektrik faturalarını teröristler toplayacak' diyorlardı. Buna benzer aklın, mantığın almadığı dünyanın iftirasıyla karşılaştık. Bütün bu olumsuz söylemlere karşı yerel yönetimlerde güzel başarılara imza attık. Belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba, Türkiye'yi çok daha iyi, kararlı yöneteceğimiz konusundaki algıyı, gün geçtikçe pekiştiriyor. Türkiye'nin önü aydınlıktır herkesin bunu bilmesini isterim. Gittiğim yerlerde 'zam geldi' diyorlar. Milyonlarca işsiz var. Diyorum ki biraz sabredin. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz. Herkesin kazandığı bir ülke zenginleşen ülkedir. Herkesin kaybettiği, bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun boyutunun büyüdüğü bir ülkedir. Nasıl 3 yılda Akhisar'da çok önemli başarılara imza atıldıysa 5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Her vatandaşımızı 'İyi ki Millet İttifakı kuruldu iyi ki Türkiye'yi yönetiyorlar. İyi ki Türkiye'ye barış geldi' diyecekler" ifadelerini kullandı.'BEDAVA ENERJİ VARKEN NEDEN PARA VERİYORSUN'"Şanlıurfa'ya gittim. Çiftçiler elektrikten şikayet ediyorlar. Onlara; 'Şanlıurfa'nın büyükşehir belediye başkanlığını bize verin. Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğim' dedim. Herkes acaba bu doğru mu? diye düşündü" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bize dediler ki 'Siz yapamazsınız, elinizden tutan mı var?' Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dekar taşlık arazi var. Burası güneş tarlaları olduğunda önce 6 ilde daha sonra Türkiye'de bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Devlet akılla yönetilir. Bedava enerji varken neden dünyanın mazotuna, kömürüne para veriyorsun? Bedava zaten. Kuracaksın tarlaları. Söz veriyorum yapacağız. Elektrik fiyatlarını da düşüreceğiz. Onlar yönetemiyorlar biz yöneteceğiz. Beşli çeteye verdiği avantajları da istemiyorum. Normal bir sanayiciye verdiği aynı avantajları versinler."'10 KATI İYİ YÖNETİRİZ'Millet İttifakı'ndan da söz eden Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı diye bir ittifakımız var. 6 sayın liderle bir araya geldik. 'Bunlar hayatta bir araya gelemez' diyorlardı. 'Mümkün değil anlaşamaz' diyorlardı. Anlaştık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda kamuoyuna deklarasyon sunduk. Allah şahittir 10 katı iyi yönetiriz. Boğazımızdan haram inmeyecek. 5'li çeteye hizmet etmeyeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettikleri ise bir avuç insan. Biz vatandaştan topladığımız vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz. Sandıkta kim bu ülkeye hizmet ediyor, inancınız kimden yana ise ona göre oy kullanın. Devleti soyanlar, hesabını veremeyenlerden hepimizin kaçınması lazım. Bu memleket mübarek bir memlekettir. Her taşında şehit kanı vardır. Güzel ülkemizi inşa ederken milletime söz verdim. Güzel ülkemizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.'İNSAN ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI GELİŞTİRDİK'Göreve başladığından beri insan odaklı bir belediyecilik anlayışı geliştirdiğini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise "Betona değil, insana yatırım yaptık. Bugün çok önem verdiğim 9 adet projenin açılışı için toplandık. Akhisar Belediyesi için daha önce 'hayal' denilen iki adet güneş enerjisi santrali yaptık. Bu proje de inşallah iktidar olduğumuzda çiftçiye dağıtılacak ücretsiz elektriğin ayak sesleridir" diye konuştu.ESNAF İLE SOHBET ETTİÖte yandan esnaf ziyaretleri sırasında çiğ köfte dükkanı işleten bir esnaf ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. "Ben HDP'liyim. Terörist değilim. İstanbul ve Ankara'yı nasıl beraber aldıysak iktidarı da beraber almak istiyorum" diyen kişiye cevap veren Kılıçdaroğlu, "İktidar her halükarda milletin oylarıyla alınacak inşallah. Önemli olan memlekete huzur getirmek. Ayrışmayı, kavgayı değil beraber olmayı eğer bu ülkeye getirebilirsek herkesin karnını doyurmuş oluruz" ifadelerini kullandı.