Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2) - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2)

10.03.2022 14:05
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE ÖĞRETMENEVİNDE GÖRÜŞTÜDiyarbakır'a dün gece gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül Biçer ve Celil Begdaş ile öğretmenevinde bir araya geldi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE ÖĞRETMENEVİNDE GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır'a dün gece gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül Biçer ve Celil Begdaş ile öğretmenevinde bir araya geldi. PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa'ya geçen yıl 29 Temmuz'da kavuşan, ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer ile 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Velil Begdaş ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, CHP sosyal medya hesabından paylaşıldı.


Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2)
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz (2)
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Kaynak: DHA

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