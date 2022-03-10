KILIÇDAROĞLU 'OY İSTİYORSAN GİDECEKSİN' - Son Dakika

Diyarbakır'a dün gece gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Ayşegül Biçer ve Celil Begdaş ile öğretmenevinde bir araya geldi. PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa'ya geçen yıl 29 Temmuz'da kavuşan, ancak eylem yapan ailelere destek olmaya devam eden Ayşegül Biçer ile 2 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Velil Begdaş ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, CHP sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'OY İSTİYORSAN GİDECEKSİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisine katılan bin 300 kişiyle bir araya gelerek, rozet taktı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyunun olmadığını belirterek, "Oy istiyorsan, gideceksin. Vatandaşın derdini dinleyeceksin. Sofrasında oturacaksın, çayını içeceksin, derdini dinleyeceksin, ondan sonra da diyeceksin ki; sizin dertlerinizi çözmeye talibim. Buraya geldim, sizin dertlerinize talibim. Sizin dertlerinizi çözeceğim, beraber çözeceğiz. Bir kadının çektiği ızdırabı düşünebiliyor musunuz? Bir evde anne, baba ve büyük evladı işsizse bu evin dramını düşünebiliyor musunuz? 'Sosyal devlet' dediğiniz devlet, bu ailenin direncini güçlendirmek ve ailenin yaşadığı ızdırabı sonlandırmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. CHP, bu bölgeye fazla gelmedi, bunun farkındayım. CHP'nin Diyarbakır'da fazla oyu yok, onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılar değil; bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı, kahvenizi içmedik, sofranıza oturmadık. Ankara'da oturduk, güzel güzel laflar ettik; niye bize oy vermiyorlar? Diyarbakır İl Başkanı'mız bir kadın. Kadınların bu bölgede ne kadar önemli olduğunu ne kadar siyasete önem verdiklerini ve dolayısıyla ülkenin sorunlarının çözülmesi için de ne kadar aktif çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bu sabah kahvaltımı bir grup kadın önderiyle beraber yaptım. Başkanımız 'Heyecanlıyım' dedi. Hepimiz heyecanlıyız ve bu heyecanla gelecek güzel günleri beklemeliyiz. Onu mutlaka hayata geçirmeliyiz. Birlikte huzur için de bunu yapacağız. Hiç meraklanmayın az kaldı ve inanın geliyor gelmekte olan ve geleceğiz."

'6 MİLYON 300 BİN GENÇ, TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK'

Gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Gençler, ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. 6 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç, Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç, işsizlikten yakınıyorsa; oyunun rengini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç, bu memlekete huzur istiyorsa; oyunun rengini değiştirecek. Türkiye'nin kaderini değiştirecek 6 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidecekler ve ilk kez bir siyasi partiye oy verecekler. Dolayısıyla benim umudum ve beklentim; gençlerden. Demokrasinin gerçek güvencesi, sizler olacaksınız. Dolayısıyla gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanettir, sizlere emanettir. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim. Belki görünürde ben görünüyorum ama aslında bu işin ana aktörleri sizlersiniz. Alacaksınız Türkiye'yi 21'inci yüzyılın güçlü ülkesi haline getireceksiniz. Huzur içerisinde yaşayacağız, çatışmadan kaçınacağız. Bütün bölge olarak Orta Doğu'yu kastediyorum, bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Bütün komşularımızla barış içinde huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz" dedi. (DHA)