Kılıçdaroğlu: "Türkiye Özellikle Tarım Alanında Üretimden Büyük Ölçüde Koparıldı"
1 saat önce
Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:29 Kaynak: AA
İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz
Eski Hazine Müsteşarı 3 Maddede Özetledi! İşte Doların Yükseliş Nedenleri
8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik
Kardeşler Arasındaki Kavgada Cinayeti, Yeğen İşlemiş