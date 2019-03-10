Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Türkiye Özellikle Tarım Alanında Üretimden Büyük Ölçüde Koparıldı"

Kılıçdaroğlu: "Türkiye Özellikle Tarım Alanında Üretimden Büyük Ölçüde Koparıldı"

1 saat önce

Salondan ve katılımcılardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi.

Salondan ve katılımcılardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde turizmciler, iş dünyası, üreticiler ve hal komisyoncularıyla bir araya geldi. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:29 Kaynak: AA

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