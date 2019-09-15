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Kılıçdaroğlu: "Türkiye savruluyor"

57 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık etti, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık etti, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Türkiye savruluyor

Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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