Kılıçdaroğlu: Türkiye, sosyal bir devlet değil
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvenliği yoktur.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvenliği yoktur... Türkiye, sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram, sosyal devlet kavramıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:25
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