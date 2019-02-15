Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Türkiye, sosyal bir devlet değil

Kılıçdaroğlu: Türkiye, sosyal bir devlet değil

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvenliği yoktur.

Kılıçdaroğlu: Türkiye, sosyal bir devlet değil, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sokak ekonomisi aktörlerinin yüzde 90'ının sosyal güvenliği yoktur... Türkiye, sosyal bir devlet değil aslında. Unuttuğumuz temel kavram, sosyal devlet kavramıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:25 

Ekonomi
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