Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor" - Son Dakika
Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu : -"Tütün üreten Türkiye.tütün ithal ediyor" - TBMM TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
23.06.2020 22:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu: "Tütün üreten Türkiye tütün ithal ediyor" - Son Dakika