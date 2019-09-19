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Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki yangında yaralanan itfaiye erini ziyaret etti

32 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangında yaralanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli Nebi Polat'ı hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Tuzla'daki yangında yaralanan itfaiye erini ziyaret etti, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangında yaralanan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli Nebi Polat'ı hastanede ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına müdahale ederken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Nebi Polat'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" diledi.

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'li milletvekilleri de yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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