Kılıçdaroğlu Twıtter Hesabının Biyografi Kısmına "Bay Kemal" Yazdı: "Sen Kim, Bay Kemal Kim?" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Twıtter Hesabının Biyografi Kısmına "Bay Kemal" Yazdı: "Sen Kim, Bay Kemal Kim?"

24.07.2022 23:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün Balıkesir’de düzenlenen Milletin Sesi Mitingi’nde yaptığı konuşmasının bir bölümünü “Bay Kemal” notuyla yayınladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Twitter hesabının biyografi kısmına da “Bay Kemal” yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugün Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi Mitingi'nde yaptığı konuşmasının bir bölümünü "Bay Kemal" notuyla yayınladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Twitter hesabının biyografi kısmına da "Bay Kemal" yazdı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; bugün Balıkesir'in en büyük meydanlarından biri olan Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlediği Milletin Sesi Mitingi'nde yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu, Twitter hesabının biyografi kısmına "Bay Kemal" yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun, sadece "Bay Kemal" notunu yazarak paylaştığı "Sen kim, Bay Kemal kim?" başlıklı videoda konuşmasının şu bölümüne yer verildi:

"Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin.

Bay Kemal olmak için beş cent, 1 milyon dolar para bulur muyum diye körfez ülkelerine gidip el avuç açmayacaksın. Bu ülkenin itibarını koruyacaksın. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye'yi düşleyeceksin. Bay Kemal olmak için kadın ve erkek eşitliğini savunacaksın. Bay Kemal olmak için İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacaksın. Sen kim, Bay Kemal kim?"

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Twıtter Hesabının Biyografi Kısmına 'Bay Kemal' Yazdı: 'Sen Kim, Bay Kemal Kim?' - Son Dakika

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