Gazeteci Uğur Mumcu'yu anma töreni
Uğur Mumcu yazısının altına konan mum ve karanfiller
Bir vatandaşın ağlaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törenin yapıldığı alana gelmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mum ve karanfil bırakması
Saygı duruşunda bulunulması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'yu anma törenine katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: '(Uğur Mumcu) Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o' - Son Dakika