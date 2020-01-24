Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: '(Uğur Mumcu) Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "(Uğur Mumcu) Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: (Uğur Mumcu) Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşıyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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