Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:31 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.
Son Dakika Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu. 2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı