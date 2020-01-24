Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 27'nci yılında Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.
2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ölümcül yeni tip koronavirüsü Nepal'e de sıçradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'nun evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]