Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu Anma Etkinliğine Katıldı

Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu Anma Etkinliğine Katıldı

1 saat önce

- Uğur Mumcu Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anıta karanfil bırakması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26.

- Uğur Mumcu Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anıta karanfil bırakması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla evinin önündeki Uğur Mumcu Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Uğur Mumcu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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