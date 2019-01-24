Kılıçdaroğlu, Uğur Mumcu'yu Anma Etkinliğine Katıldı
1 saat önce
- Uğur Mumcu Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anıta karanfil bırakması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26.
- Uğur Mumcu
Anıtı'nda toplanan vatandaşlardan detaylar CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun anıta karanfil bırakması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla evinin önündeki Uğur Mumcu Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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