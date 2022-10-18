Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim

18.10.2022 18:43
Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İkinci Yüzyıl vizyonu hazırlıklarına işaret ederek, “Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye’yi darboğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İkinci Yüzyıl vizyonu hazırlıklarına işaret ederek, "Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "sansür yasası" olarak internet medyası ile basın mensuplarına hapis cezaları ve yaptırım getiren 7418 sayılı Kanunu görüşülürken kendisinin ABD'ye yaptığı bilim ve teknoloji merkezli geziyi eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından bu akşam zincir halinde yaptığı paylaşımlar şöyle:

"ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, 'Sansür yasası oylanırken neden gittiniz' diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu.

GENÇLERİN YENİ TÜRKİYE'Yİ GÖRMESİ

Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım. ya her zamanki gibi Meclis'e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

"BİRİNCİ VE İKİNCİ YÜZYILIN TÜRKİYE'SİNİ KONUŞMAYA BAŞLAMAMIZ LAZIM"

Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.

"İLKİNDE SİLİVRİ İKİNCİSİNDE ÖZGÜRLÜKLER VAR"

İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var. İlkinde 5'li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray'a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.

"BİLİM İNSANLARI TÜRKİYE'Yİ DARBOĞAZDAN ÇEKİP ALMAYA HAZIRLAR. KASIM AYINI BEKLEYİN"

Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim - Son Dakika

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