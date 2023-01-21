Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz

21.01.2023 22:17
Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkücü Sinan Ateş’in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan verdiği mesaj şöyle:

"Ülkücü Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. Bu benim gençlerimize ve CHP'de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kazanamayacak. Sinan Ateş unutulmayacak."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Ülkücü Sinan Ateş'in Katillerini 4 Ay Sonra Adalet Önüne Çıkarmak Üzere Çalışmaya Başlayacağız. Her Şeyi Biliyoruz - Son Dakika
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