Kılıçdaroğlu: "(Ulusal Vergi Konseyi) Konsey kurulmalı ve Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete'de yayınlanmalıdır" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'den Tekirdağ'a, Yozgat'tan Çankırı'ya, Rize'den Zonguldak'a kadar bütün il ve bazı büyük ilçelere giderek durum raporları hazırladıklarını belirterek, "Bana göre biz bir tarihi sorumluluğu da yerine getirdik." dedi.

KOBİ'lerin ortak talepleri var. KOBİ'ler, 'Ekonomide istikrar, güven istiyoruz, her şeyden önce yatırım yapmak istiyoruz ama önümüzü göremiyoruz, önümüzü göremediğimiz için de karar alamıyoruz, umutsuzuz, yatırım yapamıyoruz, bırakın bir gün sonrayı, bir saat sonra ne olacağını bilmiyoruz' diyor. Tek adam rejimiyle beraber aslında Türkiye, bir devlet krizi, bir yönetim krizi yaşıyor. Sorun Kovid-19 ile ilgili değil; bir yönetim sorunu. Bütün dünyada var Kovid-19 ama bizim kadar perişan olan başka bir ülke yok."

"Ulusal Vergi Konseyi kurulmalı"

Güven ve istikrar konusunda yapılması gerekenleri ise Kılıçdaroğlu, şöyle sıraladı:

"Öngörülebilirlik ve güven sağlamak için önce devletin vatandaşa hizmet eder hale getirilmesi gerekir. Yani Türkiye'de yaşayan herkesin, rahatlıkla 'Bu ülkede benim can ve mal güvenliğim hukukun teminatı altındadır.' diyebilecek noktaya gelmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye'yi açmaza sokan mevcut yapı değişmeli, devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır. Şu anda bütün demokratik ülkeler Türkiye'yi, bir partinin organı konumunda görüyor. Devleti yönetenler, devletin kurumlarına ve işleyişlerine saygı göstermeli, bağımsız kurullar (SPK, BDDK, Kamu İhale Kurumu, Merkez Bankası gibi) liyakatli atamalarla güçlendirilmelidir. Bu kurumlar, bir kişinin iradesine, vesayetine terk edilmemelidir. Bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konseye işlev kazandırılmalı ve belli aralıklarla toplanmalıdır. Devlet yönetiminde liyakat sistemi süratle tesis edilmelidir. Devlet yönetiminde savurganlık ve israf önlenmelidir. Devlet yönetiminde şeffaflık sağlanmalıdır. Özellikle mali yönetimde şeffaflık vergi mükelleflerine karşı devletin temel sorumluluğudur. Bu bağlamda 'Ulusal Vergi Konseyi' kurulmalı ve Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete'de yayınlanmalıdır. Siyaset kirlilikten arınmalı, 'Siyasi Ahlak Yasası' çıkarılmalıdır. Devlet yol gösterici olmalı, güçlü bir 'Stratejik Planlama Teşkilatı' kurulmalıdır. Türkiye süratle 'ihvancı' dış politikadan vazgeçmeli, dış politika; bir kişinin, bir ailenin ya da bir partinin çıkarları ya da beklentileri üzerine değil, Türkiye'nin çıkarları üzerine inşa edilmelidir."

Bu önerilerin kitapçık haline getirileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sanayicilere, vatandaşlara yeniden ziyaretler yapılarak CHP'nin çözüm önerilerinin aktarılacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)