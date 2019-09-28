Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu uluslararası suriye konferansı'nda konuştu istanbul- kılıçdaroğlu uluslararası suriye...
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Kılıçdaroğlu uluslararası suriye konferansı'nda konuştu istanbul- kılıçdaroğlu uluslararası suriye...

1 saat önce

KILIÇDAROĞLU ULUSLARARASI SURİYE KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3 detaylar)

KILIÇDAROĞLU ULUSLARARASI SURİYE KONFERANSI'NDA KONUŞTU (3 detaylar)

Kılıçdaroğlu uluslararası suriye konferansı'nda konuştu istanbul- kılıçdaroğlu uluslararası suriye...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:18 Kaynak: DHA
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