Kılıçdaroğlu: "Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri, bölgedeki ateşin düşmesine, savaşın sonlanmasına katkı verecektir. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaflar son bulur. İki komşu daha sağlıklı daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar."