Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer'in de katıldığı programda Kılıçdaroğlu, gençlerin soru ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.