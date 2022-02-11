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Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

11.02.2022 10:07
Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer'in de katıldığı programda Kılıçdaroğlu, gençlerin soru ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.


Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


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