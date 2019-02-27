Kılıçdaroğlu: "Üreten Ülke Güçlü Ülkedir"
21 dakika önce
- Batman'da STK temsilcileri ile toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileriyle bir araya geldi.
- Batman
'da STK
temsilcileri ile toplantı CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileriyle bir araya geldi.
(3)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:44 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu ile Akşener'in Ortak Miting Yapacağı 3 İl Belli Oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız
Son Dakika! YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak
Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi