Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Üreten Ülke Güçlü Ülkedir"

Kılıçdaroğlu: "Üreten Ülke Güçlü Ülkedir"

21 dakika önce

- Batman'da STK temsilcileri ile toplantı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileriyle bir araya geldi.

- Batman'da STK temsilcileri ile toplantı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması BATMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da Sivil Toplum Temsilcileriyle bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:44 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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