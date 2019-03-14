Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Üretirseniz Büyürsünüz"

Kılıçdaroğlu: "Üretirseniz Büyürsünüz"

3 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Politika
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