Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin En Önemli Kilit Taşlarından Birisi"
55 dakika önce
- CHP'nin Uşak mitingi Mitinge katılan vatandaşlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin en önemli kilit taşlarından birisi"UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
- CHP'nin Uşak mitingi
Mitinge katılan vatandaşlardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu:
"Uşak, Kuvayi Milliyenin en önemli kilit taşlarından birisi"
UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:03 Kaynak: AA
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