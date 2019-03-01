Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin En Önemli Kilit Taşlarından Birisi"

Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin En Önemli Kilit Taşlarından Birisi"

55 dakika önce

- CHP'nin Uşak mitingi Mitinge katılan vatandaşlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin en önemli kilit taşlarından birisi"UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.

- CHP'nin Uşak mitingi
Mitinge katılan vatandaşlardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kılıçdaroğlu:
"Uşak, Kuvayi Milliyenin en önemli kilit taşlarından birisi"

UŞAK - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Uşak kent merkezinde düzenlediği mitinge katıldı.
(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Uşak, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun? Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 18:58:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Uşak, Kuvayi Milliyenin En Önemli Kilit Taşlarından Birisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]