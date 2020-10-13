Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır

13.10.2020 17:33
Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına ilişkin "Üst mahkemenin verdiği bir karara alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım' diyorsa, orada bir sorunumuz var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına ilişkin "Üst mahkemenin verdiği bir karara alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım' diyorsa, orada bir sorunumuz var" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda konuştu. Kılıçdaroğlu, adalet kavramının dünyanın en soylu kavramı olduğunu söyledi. Türkiye'nin bir anayasası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Severiz veya sevmeyiz, eleştiririz veya eleştirmeyiz; ama bu anayasa hepimizi bağlar. Bir şekliyle bu anayasanın gereğini hepimiz yerine getirmek zorundayız. Aksi halde biz hukuk devleti olamayız. Hukuk devleti nedir? Adaleti sağlayan devlettir. Zaman zaman kanun çıkarıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne de gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Biz yürütme organı değil yasama organı olarak Anayasa Mahkemesi'nin öngördüğü kurala 600 milletvekili uyuyoruz. Biz gücümüzü, meşruiyetimizi nereden alıyoruz? Milletten alıyoruz. Vatandaş bize oy veriyor ve biz buraya geliyoruz. Peki bizi kim denetliyor? Anayasa Mahkemesi denetliyor. Biz Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymak zorunda kalıyoruz ve uyuyoruz da. Çünkü aksi halde hukuk devleti olamayız" dedi.

'DEVLET HEPİMİZİN DEVLETİDİR'Kılıçdaroğlu, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmesi ile ilgili olarak, "Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karara yasama organı uyuyor, yasama organı yaptığı düzenlemeyi anayasaya aykırıysa düzeltiyor. Ama bir alt yargı organı diyor ki, 'Ben Anayasa Mahkemesinin kararına uymayacağım'. Üst mahkemenin verdiği bir karara alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım' diyorsa, orada bir sorunumuz var, orada bir çürüme var. Bu çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım. Devlet hepimizin devletidir. Bayrak hepimizin bayrağıdır. Vatan da hepimizin vatanıdır. Farklı düşünebiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir. Ama bir ortak paydamız var. Ortak payda millettir. Bu Anayasa referanduma gitti mi, gitti. Referandum da oylandı mı, oylandı. Kabul edildi mi, edildi. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, Anayasa Mahkemesi'ni bağlıyor. Ama bir mahkeme, 'Hayır ben Anayasa kararına uymayacağım' diyor" ifadelelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır
Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Üst mahkemenin kararına alt mahkeme 'uymayacağım' diyorsa sorun vardır - Son Dakika


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