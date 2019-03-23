Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu : "Uygulanmayan Bir Sigorta Dalı Var. Aile Yardımları Sigortası"

Kılıçdaroğlu : "Uygulanmayan Bir Sigorta Dalı Var. Aile Yardımları Sigortası"

16 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tez Koop İş Genel Kurulu'na katıldı. (3)

"(Emeklilikte yaşa takılanlar) Bu düzenleme yapılırken yeterli tepki gösterildi mi? Hayır. Sorun nerede? Sorun geleceği görememekte"

"2008'de sosyal güvenlik reformu yapıldı sözde. Kimin sırtından yapıldı reform? Çalışanların sırtından yapıldı. En düşük emekli aylığı 1800 lira iken 1000 liraya indirildi"

"Uygulanmayan bir sigorta dalı var. Yasalaşmayan bir sigorta dalı var. Aile yardımları sigortası. Talep eden kim? Uygulanması gerekir diyen kim? Biz diyoruz, ama bunu önce sendikaların söylemesi lazım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Sigorta, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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