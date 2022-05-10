Kılıçdaroğlu: "Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar"

10.05.2022 18:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmayı, “Kılıçdaroğlu’nu davet ettik, gelmiyor’ demiş beşlilerden biri. Geleceğim, hiç merak etmesinler geleceğim. Beşine birden geleceğim. Lokmasını çaldıkları yoksulların selamını getireceğim. Vallahi de billahi de kaçacak delik bulamayacaklar” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmayı, "Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, gelmiyor' demiş beşlilerden biri. Geleceğim, hiç merak etmesinler geleceğim. Beşine birden geleceğim. Lokmasını çaldıkları yoksulların selamını getireceğim. Vallahi de billahi de kaçacak delik bulamayacaklar" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına grup toplantısındaki konuşmasını içeren "Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, gelmiyor' demiş beşlilerden biri. Geleceğim, hiç merak etmesinler geleceğim. Beşine birden geleceğim. Lokmasını çaldıkları yoksulların selamını getireceğim. Vallahi de billahi de kaçacak delik bulamayacaklar" notuyla paylaştı.

"Kaçacak yer bulamayacaksınız" başlıklı videoda, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

"Eşimle beraber bir hafta karanlıkta oturduk. Elektriği kesilen insanların dramını herkese bir anlamda duyurmuş olduk. Bu bireysel bir direnişti. Ziyaret ettiğimiz yerlerde elektriklerini hemen bağladılar ben söyledim, 'hemen bağlıyorsanız vallahi dört milyon aboneye gideceğim' diye. İktidarımızda hiçbir yoksul ailenin elektriği, doğal gazı asla kesilmeyecek. Tarihe gömeceğiz bunu. Ben bunlarla uğraşırken ve bu kesintileri yapan, devletin, Erdoğan'ın sağladığı imkanlarla 'beşli çeteler' bunu yaparken; bir gazeteci arkadaşım Cengiz Holding'in meşhur patronuyla söyleşi yapıyor. 'Kılıçdaroğlu'nu davet ettik, gelmedi' diyor. Kılıçdaroğlu gelir mi? Kılıçdaroğlu'nu sen ne zannediyorsun? Kılıçdaroğlu 'beşli çete'lerin değil milyonların adamıdır, milyonların sözcüsüdür. Ben bu ülkenin fakiri fukarası için bu ülkede işsizlerin bu ülkede çiftçilerin bu ülkede emeklilerin sözcülüğüne soyunurken sen 'Kılıçdaroğlu'nu bekledim gelmedi' diyorsun. Geleceğim ama sadece birisine değil beşinize birden geleceğim. Ne zaman geleceğim? Seçimlerden sonra geleceğim. Elektriklerini kestiklerinizden, helal lokmasını ağzınızdan aldığınız vatandaşların hakkını hukukunu sormak için geleceğim. Yemin olsun ki kaçacak delik bulamayacaksınız."

Kılıçdaroğlu: Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar
Kılıçdaroğlu: Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar
Kılıçdaroğlu: Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar
Kılıçdaroğlu: Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar

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Kılıçdaroğlu: 'Kaçaklar ve Sığınmacılar Konusunda Netim. Gidecekler' Kılıçdaroğlu: 'Kaçaklar ve Sığınmacılar Konusunda Netim. Gidecekler'

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Medya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Vallahi de Billahi de Kaçacak Delik Bulamayacaklar' - Son Dakika


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