Kılıçdaroğlu: Vasiyetim de Burada Dursun - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Vasiyetim de Burada Dursun

17.01.2023 19:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, "Vasiyetim de burada dursun" mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Vasiyetim de burada dursun" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda grup toplantısında yaptığı konuşmadan şu bölümlere yer verdi:

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Bu paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Bu parayı çalan Beşli Çeteler var. Beşli Çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce.

"SİZDEN 418 MİLYAR DOLARI, İKTİDARIMIZDA TAHSİL EDECEĞİZ"

Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan; çetelerin, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı, 418 milyar dolar. Sonra çıktım, çok açık ve net şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları, iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak ve anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Her türlü operasyona başvurdular ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca.

"SİZİN ÖNÜNÜZDE DİZ ÇÖKÜP YAŞAYACAĞIMA AYAKTA ÖLÜRÜM"

Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar… Be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hodri meydan, gelin görüşelim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp görebileceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Durduramazsınız.

"BENİM SİZE VASİYETİMDİR BU"

Şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerini parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsis edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu."

Kaynak: ANKA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Vasiyetim de Burada Dursun - Son Dakika

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