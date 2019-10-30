Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak'

Kılıçdaroğlu: "Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak"

1 saat önce

CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (6)

Kılıçdaroğlu: Vatandaş yeni vergilerle karşılaşacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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