Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)
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Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)

2 dakika önce

SELÇUK'TA KONUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim ziyaretinin ardından İzmir'in Selçuk ilçesine de uğradı.

Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4), System.String[]

SELÇUK'TA KONUŞTU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Didim ziyaretinin ardından İzmir'in Selçuk ilçesine de uğradı. Burada Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kendisini belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.
"Önümüze engeller çıkartılabilir ama kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarına sözümüz var. Türkiye'yi çağdaş uygarlığa kavuşturacağız. Yanımda iki kadın belediye başkanımız var. Ne kadar güzel. Birisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı topuklu efe, diğeri tarihi ilçenin başkanı, ikisi de sizleri kucaklıyor, anne şevkatiyle. Bu cumhuriyetin getirdiği bir şey. Atatürk'ü, arkadaşlarını minnetle, rahmetle anmamız gerekiyor. Bu güzelliği bize verdiği için. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız, bunu yapacağız. El birliğiyle yapacağız. Bunu tek başıma yapmamın imkanı yok ama hep birlikte yapacağız. Demokratik yöntemlerle elde ettiğimiz başarıyı sadece Türkiye'dekiler değil, bütün dünya alkışladı. Biz aydınlığa mutlaka ulaşacağız. Buraya gelişimin temel nedeni, sizlere teşekkür etmek. Sizler seçimlerde üstünüze düşeni yaptınız. Çalışkan bir kadını belediye başkanı yaptınız. Burayı bütün dünyada görünür kılacak. Bütün Türkiye'yi de yaşanacak bir ülke yapacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Kuşadası'na gitmek üzere Selçuk'tan ayrıldı.
Taylan YILDIRIM/SELÇUK (İzmir),


Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:22 Kaynak: DHA
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