Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (5)

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KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDIAydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:52 Kaynak: DHA
KILIÇDAROĞLU'NA YUMURTA ATILDI
Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı.
Taylan YILDIRIM/ KUŞADASI (Aydın),
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