Kılıçdaroğlu: "Vatandaşların belediye başkanlarımızdan taleplerinin sizler de tek tek takipçisi...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:20 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması NEVŞEHİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
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