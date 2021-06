Kılıçdaroğlu ve Akşener, 'Başkent Kart'ın tanıtımına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen, dünyanın her yerinde geçerli olacak 'Başkent Kart'ın tanıtım programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bu halkla, halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece değerli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 'Başkent Kart'ın lansmanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda vatandaş katıldı.

Mansur Yavaş, insan odaklı belediyecilik anlayışı gereği olarak yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek, "Sadece Ankara'da değil, ülkemizin ve dünyanın tamamında kullanılabilecek 'Başkent Kart'ı halkımızın hizmetine sunmanın gururu içerisindeyiz. Başkent Kart'ı hayata geçirme amacımız, ihtiyaç sahiplerinin sadece bakkal veya marketlerden alışveriş yapabilmesini sağlamak değil, dayanışmanın devamına yol açarak, bunu kurumsal niteliğe kavuşturmak ve insanımız nezdinde kalıcı bir kimliğe dönüştürmektir. Başkent Kart'la iki şeyi başarmış olacağız. Birincisi, milletimizin yardım kültüründe yeri olmayan bir ayıbı ortadan kaldıracağız. İkincisi, Başkent Kart'la işlem yapan vatandaşlarımız sayesinde elde edilecek geliri de sosyal yardım havuzuna aktararak, ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edilmesini sağlamış olacağız. Böylece Türkiye 'nin en büyük ve katılımlı sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiş olacağız. Başkent Kart uygulamasıyla, insan onurunu zedeleyen, anne babaları çocuklarının yanında mahcup eden, kimi yöneticilerin propaganda malzemesi yapmak için kullandıkları o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz" dedi.Yavaş, konuşmasının ardından tanıtımını yaptığı karttan Kılıçdaroğlu, Akşener ve Uysal'a takdim etti. Akşener ise, "Allah başarılarınızın devamını getirsin. Allah utandırmasın. Bereketli olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.'ÖRNEK BİR ADIM'CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, seçimlerden önce verilen sözlerinin tutulduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla verilen bir sözün tutulması çok önemli. Bu halkla, halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece değerli. Bir iyilik yapıyoruz. Hepimizin gönlünden geçer iyilik yapmak ama iyilik yaparken insan onurunu korumak çok daha farklı bir şey. İnsanı insan olarak kabul etmek, onun yoksulluğuna veya varsıllığına bakmadan ihtiyaç sahibi her aileye her kişiye her çocuğa ihtiyacını giderecek yardımlarını yapmak çok önemli. Sayın belediye başkanımız bu konuda bütün Türkiye'ye örnek olacak önemli bir adımı atmış durumda" ifadesini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahipleri için Mastercard alt yapısıyla hazırladığı Başkent Kart; ulaşım, alışveriş gibi birçok alanda kullanılıyor. 196 bin 143 Başkent Kart'a Kurban Bayramı öncesi, ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapabilmesi için ödemelerin yapılacağı öğrenildi.