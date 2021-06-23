Kılıçdaroğlu ve Akşener, 'Başkent Kart'ın tanıtımına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen, dünyanın her yerinde geçerli olacak 'Başkent Kart'ın tanıtım programına katıldı. Kılıçdaroğlu, "Bu halkla, halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece değerli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 'Başkent Kart'ın lansmanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda vatandaş katıldı.