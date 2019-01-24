Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek.
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 25 Ocak Cuma saat 11.30'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından, Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
CHP'de Üsküdar İçin Adı Geçen Bekaroğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu Arasındaki Krize Noktayı Koydu
Sarıgül, Başka Partiden Aday Olursa CHP Şişli'de Güçlü Aday Çıkartacak
AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı
Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı