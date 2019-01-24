Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu ve Akşener Bir Araya Gelecek, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 25 Ocak Cuma saat 11.30'da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından, Akşener ve Kılıçdaroğlu ortak basın açıklaması yapacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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