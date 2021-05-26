Kılıçdaroğlu ve Akşener'den açıklama - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki grup toplantısının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik "Gelin Hanıma Rize'de gayet güzel bir ders verdiler. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler" açıklamasını "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz" notuyla paylaştı.