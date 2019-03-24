Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Manisa'da Ortak Miting
1 saat önce
Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Manisa'da vatandaşlarla buluşacak.
Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Manisa
'da vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için 29 Mart Cuma günü Manisa'da olacak. Şehzadeler
ilçesi Cumhuriyet Meydanı
'nda saat 17.00'de, vatandaşlara da hitap edecek iki lider, Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı
için destek isteyecek.
Millet İttifakı'nın İl Başkanları CHP İl Başkanı Semih Balaban
ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz
ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı yapan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Orkun Şıktaşlı ve 17 ilçe adayımız, kısa sürede halkımızın teveccüh ve takdirini gördü. Bu da sahaya yansıdı. Büyükşehir ve ilçelerin çoğunluğunda önde olmamız, genel merkezlerimizin dikkatini çekti. Bundan dolayı genel başkanlarımız Manisa'da ortak miting yapma kararı aldı. Bizler insanları ötekileştirmeden, partili partisiz ayırmadan tüm hemşerilerimizi mitinge davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:57 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı
Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor