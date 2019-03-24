Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Manisa'da Ortak Miting

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Manisa'da Ortak Miting

1 saat önce

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Manisa'da vatandaşlarla buluşacak.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den Manisa'da Ortak Miting, System.String[]
Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için Manisa'da vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları Millet İttifakı'nın ortak mitingi için 29 Mart Cuma günü Manisa'da olacak. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 17.00'de, vatandaşlara da hitap edecek iki lider, Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı için destek isteyecek.

Millet İttifakı'nın İl Başkanları CHP İl Başkanı Semih Balaban ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı yapan İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Orkun Şıktaşlı ve 17 ilçe adayımız, kısa sürede halkımızın teveccüh ve takdirini gördü. Bu da sahaya yansıdı. Büyükşehir ve ilçelerin çoğunluğunda önde olmamız, genel merkezlerimizin dikkatini çekti. Bundan dolayı genel başkanlarımız Manisa'da ortak miting yapma kararı aldı. Bizler insanları ötekileştirmeden, partili partisiz ayırmadan tüm hemşerilerimizi mitinge davet ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

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