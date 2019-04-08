Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması

42 dakika önce

Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK seçim güvenliğini bozacak bir sürecin içine girmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması, System.String[]
Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK seçim güvenliğini bozacak bir sürecin içine girmiştir" dedi. Meral Akşener de, "Seçim kazanmak için 15 bin oyu yetersiz bulan Erdoğan, Evren'in önüne geçmiştir" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:58 

Meral Akşener, Evren, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muazzez Ersoy'dan İddialı Çıkış: Lady Gaga Beni Taklit ve Takip Ediyor! Tuğba Özay'dan Ünlü Erkekler Hakkında İtiraf Gibi Açıklama: İşim Olmaz Erdoğan, "Teşekkürler İstanbul" Afişiyle İlgili Konuştu: Bay Kemal de Assın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Son Durumu Değerlendirip Rakam Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:40:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]