Kılıçdaroğlu ve Akşener'den ortak basın açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK seçim güvenliğini bozacak bir sürecin içine girmiştir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK seçim güvenliğini bozacak bir sürecin içine girmiştir" dedi. Meral Akşener de, "Seçim kazanmak için 15 bin oyu yetersiz bulan Erdoğan, Evren'in önüne geçmiştir" diye konuştu.

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