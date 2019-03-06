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Kılıçdaroğlu ve Akşener, İlk Ortak Miting İçin Denizli'de

41 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, İlk Ortak Miting İçin Denizli'de, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Birlikte alandakileri selamlayan iki lider, ittifakın Denizli Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar'a destek istedi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nı kurup bazı bölgelerde ortak aday çıkartan CHP ile İYİ Parti'nin liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, bir süre önce aldıkları ortak miting kararının ilki için Denizli'de vatandaşların karşısına çıktı. Ortak miting öncesinde, Meral Akşener Denizli'nin ilçelerini dolaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarını Burdur'da sürdürdü. İki lider geldikleri Denizli'de kendi partilerinin yöneticileri tarafından karşılandı.

İLK SELAMLAYAN AKŞENER OLDU

Denizli'deki 29 Ekim Bulvarı, Özay Gönlüm Meydanı'ndaki ortak miting alanına CHP ve İYİ Parti'nin liderlerinin fotoğrafları ve parti bayraklarının yanı sıra büyük boyutlardaki Türk bayrağı ile Atatürk posterleri asıldı. Yine bazı adayların posterleri de alanda yer aldı. Liderlerin konuştuğu sahnenin arka bölümünde ise Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanında partilerin seçim sloganları olan 'Mart'ın sonu bahar' ile 'Hep birlikte iyi olalım' yazıları yer aldı. Miting öncesinde alanı dolduranlar da belli aralıklarla 'Andımız'ı okudu.

Mitingin yapılacağı yere ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geldi. Burada yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bu kez Kemal Kılıçdaroğlu alana ulaştı. Omuzlarına Denizlispor'un atkıları ile Yörük poşularını alan iki liderin selamlaşmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener daha sonra birlikte sahneye çıkıp, vatandaşları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:06 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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