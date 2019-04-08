Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

8 dakika önce

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir" derken İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Sayın Erdoğan İstanbul'dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır" diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir" derken İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Sayın Erdoğan İstanbul'dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır" diye konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:06 Kaynak: Youtube

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Son Durumu Değerlendirip Rakam Verdi CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:14:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]