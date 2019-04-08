Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
8 dakika önce
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir" derken İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Sayın Erdoğan İstanbul'dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır" diye konuştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK sandık güvenliğini bozar bir tehlike içine girmiştir" derken İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Sayın Erdoğan İstanbul'dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır" diye konuştu
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:06 Kaynak: Youtube
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