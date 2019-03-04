Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Miting İçin Denizli'ye Geliyor

Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Miting İçin Denizli'ye Geliyor

31 dakika önce

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı kapsamında, 6 Mart Çarşamba günü Denizli'de düzenleyecekleri ilk ortak miting ile halka seslenecek.

Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Miting İçin Denizli'ye Geliyor, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı kapsamında, 6 Mart Çarşamba günü Denizli'de düzenleyecekleri ilk ortak miting ile halka seslenecek.

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'ndaki Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 17.00'de yapılacak mitingde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar'ı ve ilçelerdeki adaylarına 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde destek verecek. Burdur'dan Denizli'ye gelecek olan Kılıçdaroğlu, Akşener'le ortak miting yaptıktan sonra aynı gün Aydın'a hareket edecek.

AKŞENER, İLÇELERİ GEZECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yarın akşam Denizli'ye gelecek. Bir otelde konaklayacak olan Akşener, Çarşamba günü saat 10.30'da Tavas, saat 11.30'da Kale ve Beyağaç ilçelerinde seçim bürolarının açılışını yapacak. Ardından da CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ortak miting için Özay Gönlüm Meydanı'nda olacak. Akşener, ertesi gün Denizli'den ayrılacak.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli, Güncel
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