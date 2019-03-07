Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Mitinge Katıldı (2)
53 dakika önce
- Miting alanındaki partililerden detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı.
- Miting alanındaki partililerden detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı. (8)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:56 Kaynak: AA
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