Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Mitinge Katıldı (2)

- Miting alanındaki partililerden detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı.

- Miting alanındaki partililerden detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı. (8)

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