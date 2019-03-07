Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Mitinge Katıldı (2)

Kılıçdaroğlu ve Akşener Ortak Mitinge Katıldı (2)

53 dakika önce

- Miting alanındaki partililerden detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı.

- Miting alanındaki partililerden detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelişi ve partilileri selamlaması AYDIN - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da düzenlenen ortak mitinge katıldı. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:56 Kaynak: AA

İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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