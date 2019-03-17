Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu ve Akşener, Şehitler ve Gaziler Derneğini Ziyaret Ettiler

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Şehitler ve Gaziler Derneğini Ziyaret Ettiler

54 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de düzenlenen miting öncesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Şehitler ve Gaziler Derneğini Ziyaret Ettiler, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de düzenlenen miting öncesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti. Millet İttifakı'nın Balıkesir'de yapacağı miting öncesi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti. Liderleri dernek kapısı önünde Dernek Başkanı Haydar Filiz karşıladı. Ziyarette Başkan Haydar Filiz ve Millet İttifakı liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener basına kapalı olarak değerlendirmelerde bulundular. Ziyarette CHP milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Fikret Şahin, İYİ Parti milletvekili ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve dernek üyeleri bulundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Kuvay-ı Milliye meydanında halka hitap etmek için ayrıldılar.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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