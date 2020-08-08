Kılıçdaroğlu ve CHP PM üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu ve CHP PM üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:06
Kaynak: AA
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